Informations pratiques

Olette

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ D’ÉVOL

Olette Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Laissez-vous charmer par cette pépite romane du XIᵉ siècle ! Dominée par son superbe clocher lombard, elle abrite un retable flamboyant et des trésors d’art sacré. Une étape incontournable et vibrante d’histoire pour vos Journées européennes du patrimoine !

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Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 13 04 19 86

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English :

Let yourself be charmed by this 11th-century Romanesque gem! Dominated by its magnificent Lombard bell tower, it houses a flamboyant altarpiece and treasures of sacred art. An unmissable stop, brimming with history, for your European Heritage Days!

L’événement VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ D’ÉVOL Olette a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI CONFLENT CANIGO