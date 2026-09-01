VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ D’ÉVOL Olette
samedi 19 septembre 2026 · Olette
Informations pratiques
Olette
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ D’ÉVOL
Olette Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Laissez-vous charmer par cette pépite romane du XIᵉ siècle ! Dominée par son superbe clocher lombard, elle abrite un retable flamboyant et des trésors d’art sacré. Une étape incontournable et vibrante d’histoire pour vos Journées européennes du patrimoine !
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Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 13 04 19 86
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English :
Let yourself be charmed by this 11th-century Romanesque gem! Dominated by its magnificent Lombard bell tower, it houses a flamboyant altarpiece and treasures of sacred art. An unmissable stop, brimming with history, for your European Heritage Days!
L’événement VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ D’ÉVOL Olette a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI CONFLENT CANIGO
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