Arrènes

La Fête du Printemps

Rue de l’Église Arrènes Creuse

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Au programme brocante (inscriptions et informations au 06 88 38 78 50), marché de producteurs et d’artisans locaux (inscriptions et informations au 06 73 08 08 19), randonnées (7 kms départ entre 9h 30 et 10h 00 tarif 3 €uros, 12 kms départ entre 9h 00 et 09h 30 tarif 5 €uros, 17 kms départ entre 8h 00 et 9h 00 tarif 5 €uros, inscriptions au 06 44 82 28 36), restauration sur place sous chapiteau, food-truck avec burgers, crêpes et plein de gourmandises, buvette …

Venez flâner, découvrir, déguster et partager un joli moment en famille ou entre amis dans une ambiance festive et conviviale ! .

Rue de l’Église Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 82 28 36

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English : La Fête du Printemps

L’événement La Fête du Printemps Arrènes a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse