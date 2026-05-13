La fête du vélo et de la marche Esplanade Charles de Gaulle Rennes Dimanche 7 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La Ville de Rennes, Rennes Métropole et ses partenaires associatifs vous invitent à fêter les mobilités douces le temps d’un week-end. Venez découvrir et tester de nouvelles manières de se déplacer d…

La Ville de Rennes, Rennes Métropole et ses partenaires associatifs vous invitent à fêter les mobilités douces le temps d’un week-end.

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, venez découvrir et tester de nouvelles manières de se déplacer dans la métropole, à pied, à vélo, ou encore en vélo cargo, avec, cette année, la participation du Cargo Bike Festival.

Sensibilisation, balades guidées, informations, fabrication, tests, vente de vélos d’occasion enfants, bourse aux vélos cargo…

Il y en aura pour tous les goûts !

**Au programme :**

* Stands d’information et d’animations : avec Rennes Métropole, la FFRandonnée, Rayons d’Action, la Petite Rennes, Roazhon Mobility, la présence du bus Maison du Vélo Mobile (information et animation « dans la peau d’un conducteur de bus » avec Keolis Rennes Métropole) et bien d’autres,

* Piste d’éducation routière et son parcours ludique pour les enfants avec les moniteurs de Roazhon Mobility,

* Vente de vélos enfants d’occasion révisés par la Petite Rennes,

* Salon des exposants du vélo-cargo, dans le cadre du Cargo Bike Festival, et sa zone de test (encadrée par Roazhon Mobility),

* Bourse aux vélos spéciale vélos-cargo.

**Rendez-vous à 14h30 pour préparer le grand départ de la parade** à vélo dans le centre-ville de Rennes qui se terminera avec avec DJ set (organisée avec Rayons d’Action et Techno-vélo).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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