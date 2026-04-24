s3lf.tech 40mcube Rennes 6 juin – 19 décembre Ille-et-Vilaine

Entre vidéo, installation et net art, l’exposition d’Émilie Brout & Maxime Marion explore la manière dont les formes visuelles du web modèlent nos imaginaires et nos comportements.

**Émilie Brout** & **Maxime Marion** observent la manière dont les formes visuelles du web modèlent nos imaginaires, nos comportements et nos attachements. Entre vidéo, installation et net art, iels travaillent les images comme des espaces de projection, de circulation et de fiction, où se rejouent les liens entre intimité, désir, marchandise et technologie. En mettant à l’épreuve des esthétiques populaires ou mainstream, iels produisent des œuvres à la fois incarnées et critiques, où la puissance narrative coexiste avec l’exposition de ses propres mécanismes.

[_s3lf.tech_](https://www.40mcube.org/s3lftech/) constitue le premier volet d’un ensemble développé à la suite de la résidence des artistes à la Villa Kujoyama au Japon en 2025, et présente un ensemble d’installations vidéo, d’objets et de prolongements en ligne.

Au cœur de l’exposition, la figure de Grim3s, librement inspirée de l’univers de la popstar Grimes, cristallise plusieurs contradictions propres aux cultures numériques contemporaines : promesse d’empouvoirement, fantasme techno-utopique, marchandisation de l’intime, et glissements idéologiques souvent troubles. Le projet prend notamment appui sur [www.elf.tech](https://elf.tech/connect), outil créé par la chanteuse qui permet de convertir n’importe quelle voix en la sienne, et dont **Émilie Brout** & **Maxime Marion** prolongent ici la logique dans une fiction de démultiplication de soi. Grim3s tente d’y émerger comme idole virtuelle au sein d’un écosystème saturé, grâce à une technologie qui décuple la présence jusqu’au vertige, à la dissociation et à l’épuisement. Autour d’elle gravitent d’autres œuvres qui interrogent ce que signifie s’identifier à une image, habiter un personnage ou s’attacher à une présence virtuelle — objets techniques, effigies, avatars et corps fictionnels qui se répondent dans un ensemble volontairement instable, sans qu’aucune forme n’y fixe définitivement son sens.

En prenant pour point de départ le VTubing (pratique de streaming où l’on se représente via un avatar contrôlé en temps réel), la fan-fiction, les cultures de la customisation ou encore les communautés de BJD (1), **Émilie Brout** & **Maxime Marion** explorent différents modes de projection de soi. Iels s’intéressent à ces régimes de présence intermédiaires, entre alter ego, personnage, idole synthétique et double technique, qui ne viennent pas simplement se superposer à une identité préexistante mais agissent en retour sur elle, la déplacent et la refaçonnent. Le titre [_s3lf.tech_](https://www.40mcube.org/s3lftech/) fait ainsi librement écho à l’idée de « techniques de soi », transposée ici vers les environnements numériques, leurs interfaces, leurs objets, leurs fictions et leurs modalités d’incarnation.

[_s3lf.tech_](https://www.40mcube.org/s3lftech/) déploie un univers à la fois séduisant et inquiet, où les frontières entre authenticité, fiction et reproduction deviennent de plus en plus poreuses. Les vidéos s’adressent directement aux spectateurs et spectatrices, opérant des glissements qui troublent les points de vue autant que les statuts des entités en présence. Elle interroge ainsi la manière dont les environnements numériques agissent sur les identités, aux désirs et aux relations, mais aussi à la croyance elle-même, à l’heure où les images prolifèrent, se dérèglent et acquièrent une forme d’autonomie en ligne. Le projet se poursuit enfin au-delà de l’espace d’exposition, à travers chansons, documents, diffusions et divers éléments publiés sur le web, notamment sur le site [www.s3lf.tech](https://s3lf.tech/), qui étendent la fiction dans le réel et en brouillent les seuils.

Un second volet, également issu de la résidence à la Villa Kujoyama, se déploirera en parallèle au centre d’art Zoo à Nantes sous une forme plus contemplative, centrée sur un sanctuaire numérique pensé comme un espace de mémoire, de liens et de collaboration.

(1) Ball Jointed Doll : poupée articulée. Sous le nom BJD, on désigne plus particulièrement les poupées asiatiques actuelles faites en résine ou en porcelaine. Elles sont particulièrement populaires au Japon, en Corée du Sud, et en Chine.

Exposition présentée dans le cadre d’Exporama et du Festival Maintenant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-12-19T19:00:00.000+01:00

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contact@40mcube.org 0290096411

40mcube 48, avenue Sergent Maginot 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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