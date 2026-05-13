TRANSPORT DE FEMMES La Paillette Rennes Samedi 6 juin, 14h00, 18h30 Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Cette histoire nous embarque, au plus proche de sept femmes confinées, dans la cale d’un rafiot à destination de la Guyane. L’équipage de quatre hommes ne sera pas tendre avec elles.

Cette histoire nous embarque, au plus proche de sept femmes confinées, dans la cale d’un rafiot à destination de la Guyane. Historiquement, ces condamnées expatriées étaient vouées à « repeupler » les colonies françaises à fin du 19e. L’équipage de quatre hommes ne sera pas tendre avec elles. Le public, très proche, sera témoin des comportements, animosités et solidarité de ces femmes incroyables. Bonne traversée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00.000+02:00

1

http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

