TRANSPORT DE FEMMES La Paillette Rennes
TRANSPORT DE FEMMES La Paillette Rennes samedi 6 juin 2026.
TRANSPORT DE FEMMES La Paillette Rennes Samedi 6 juin, 14h00, 18h30 Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Cette histoire nous embarque, au plus proche de sept femmes confinées, dans la cale d’un rafiot à destination de la Guyane. L’équipage de quatre hommes ne sera pas tendre avec elles.
Cette histoire nous embarque, au plus proche de sept femmes confinées, dans la cale d’un rafiot à destination de la Guyane. Historiquement, ces condamnées expatriées étaient vouées à « repeupler » les colonies françaises à fin du 19e. L’équipage de quatre hommes ne sera pas tendre avec elles. Le public, très proche, sera témoin des comportements, animosités et solidarité de ces femmes incroyables. Bonne traversée !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T20:00:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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