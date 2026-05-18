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La vilaine radio 5 ans rennes la mie mobile rennes

La vilaine radio 5 ans rennes la mie mobile rennes

La vilaine radio 5 ans rennes la mie mobile rennes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : rennes la mie mobile

Adresse : 34 Boulevard Villebois Mareuil, Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille et vilaine

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00

Heure de fin : 00:00

Tarif : 3 euros

La Vilaine Radio, webradio rennaise, est ravie de fêter ses 5 ans et organise pour cela un Open Air les 5 et 6 juin 2026.
Pour l’occasion ce n’est pas 1 mais 2 lieux que nous regroupons, le jardin de la mie Mie Mobile avec la scène du Village d’Alfonse. 🥳🔊📻
Ouverture entre les deux terrains facilitant l’accès avec 1 bar de chaque côté.
Foodtruck La Bedaine
Horaire 17h – 1h
Au Programme:
VENDREDI 5
Retrouvez l’éclectisme des DJ’s de la Vilaine Team avec
Darlin’ x Fatty J Dha Skanker
Véronique Sans l’son b2b SAVONNETTE
Dj Fox
Dj Tuk Tuk
Samuel H
Dainja
SAMEDI 6
L’émission « This is Helena » enregistrée en direct avec les concerts de STOW (rock alternatif/grunge) et 103 SP (garage punk).
​​​​​​​Cosmic Jane
BenPi
Rob’ N’ Roll
Papa Redj b2b Triskedelik
Prix libre et conscient à partir de 3 €.
Si tu veux réserver pour les 2 jours à prix réduit :
https://www.helloasso.com/…/la…/evenements/ans-lvr

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