La vilaine radio 5 ans rennes la mie mobile rennes
La vilaine radio 5 ans rennes la mie mobile rennes vendredi 5 juin 2026.
La Vilaine Radio, webradio rennaise, est ravie de fêter ses 5 ans et organise pour cela un Open Air les 5 et 6 juin 2026.
Pour l’occasion ce n’est pas 1 mais 2 lieux que nous regroupons, le jardin de la mie Mie Mobile avec la scène du Village d’Alfonse. 🥳🔊📻
Ouverture entre les deux terrains facilitant l’accès avec 1 bar de chaque côté.
Foodtruck La Bedaine
Horaire 17h – 1h
Au Programme:
VENDREDI 5
Retrouvez l’éclectisme des DJ’s de la Vilaine Team avec
Darlin’ x Fatty J Dha Skanker
Véronique Sans l’son b2b SAVONNETTE
Dj Fox
Dj Tuk Tuk
Samuel H
Dainja
SAMEDI 6
L’émission « This is Helena » enregistrée en direct avec les concerts de STOW (rock alternatif/grunge) et 103 SP (garage punk).
Cosmic Jane
BenPi
Rob’ N’ Roll
Papa Redj b2b Triskedelik
Prix libre et conscient à partir de 3 €.
Si tu veux réserver pour les 2 jours à prix réduit :
https://www.helloasso.com/…/la…/evenements/ans-lvr
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- MON GAINSBOURG PREFERE COMEDIE DE RENNES Rennes 19 mai 2026
- « Changement climatique et société : comprendre, agir et transformer » Campus Centre – Faculté de droit et de science politique Rennes 19 mai 2026
- « Changement climatique et société : comprendre, agir et transformer », Campus Centre – Faculté de droit et de science politique, Rennes 19 mai 2026
- Pouvoirs Urbains & Politiques de l’Air – Décideurs, Experts et Habitants face à la Pollution Atmosphérique MSHB Rennes 19 mai 2026
- Changement climatique et société : comprendre, agir, transformer Faculté de droit et science politique Rennes 19 mai 2026