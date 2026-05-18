La vilaine radio 5 ans rennes la mie mobile rennes

La Vilaine Radio, webradio rennaise, est ravie de fêter ses 5 ans et organise pour cela un Open Air les 5 et 6 juin 2026.

Pour l’occasion ce n’est pas 1 mais 2 lieux que nous regroupons, le jardin de la mie Mie Mobile avec la scène du Village d’Alfonse. 🥳🔊📻

Ouverture entre les deux terrains facilitant l’accès avec 1 bar de chaque côté.

Foodtruck La Bedaine

Horaire 17h – 1h

Au Programme:

VENDREDI 5

Retrouvez l’éclectisme des DJ’s de la Vilaine Team avec

Darlin’ x Fatty J Dha Skanker

Véronique Sans l’son b2b SAVONNETTE

Dj Fox

Dj Tuk Tuk

Samuel H

Dainja

SAMEDI 6

L’émission « This is Helena » enregistrée en direct avec les concerts de STOW (rock alternatif/grunge) et 103 SP (garage punk).

​​​​​​​Cosmic Jane

BenPi

Rob’ N’ Roll

Papa Redj b2b Triskedelik

Prix libre et conscient à partir de 3 €.

Si tu veux réserver pour les 2 jours à prix réduit :

https://www.helloasso.com/…/la…/evenements/ans-lvr