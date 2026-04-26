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Boum ! Bibliothèque Bellangerais Rennes

Boum ! Bibliothèque Bellangerais Rennes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Bellangerais

Adresse : 5bis, rue du Morbihan

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Boum ! Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 5 juin, 18h00

Dancefloor pour les enfants !

L’espace jeunesse de la bibliothèque se transforme en véritable dancefloor pour les enfants avec boule à facettes et playlist du tonnerre !
Enfants à partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T19:30:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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