Boum ! Bibliothèque Bellangerais Rennes
Boum ! Bibliothèque Bellangerais Rennes vendredi 5 juin 2026.
Boum ! Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 5 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine
Dancefloor pour les enfants !
L’espace jeunesse de la bibliothèque se transforme en véritable dancefloor pour les enfants avec boule à facettes et playlist du tonnerre !
Enfants à partir de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T19:30:00.000+02:00
1
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque, Salle Smague (polyvalente), Rennes 26 avril 2026
- Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque Salle Smague (polyvalente) Rennes 26 avril 2026
- Exposition Juillet en avril. L’aventure éditoriale des Éditions de Juillet LE 360 Rennes 27 avril 2026
- La médecine à distance et la responsabilité civile Faculté de droit et science politique, salle 211 Rennes 27 avril 2026
- LES PIEDS DANS L’EAU – Mickaël Jourdan Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 27 avril 2026