Programme le Robot Lego ! Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 5 juin, 16h30

Fabrication, programmation et robotique

Découverte de la robotique et du codage avec Lego Spike !

Enfants à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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