La fête du vélo et de la marche, Esplanade Charles de Gaulle, Rennes
La fête du vélo et de la marche, Esplanade Charles de Gaulle, Rennes dimanche 7 juin 2026.
La fête du vélo et de la marche Dimanche 7 juin, 10h00 Esplanade Charles de Gaulle Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
La Ville de Rennes, Rennes Métropole et ses partenaires associatifs vous invitent à fêter les mobilités douces le temps d’un week-end.
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, venez découvrir et tester de nouvelles manières de se déplacer dans la métropole, à pied, à vélo, ou encore en vélo cargo, avec, cette année, la participation du Cargo Bike Festival.
Sensibilisation, balades guidées, informations, fabrication, tests, vente de vélos d’occasion enfants, bourse aux vélos cargo…
Il y en aura pour tous les goûts !
Au programme :
- Stands d’information et d’animations : avec Rennes Métropole, la FFRandonnée, Rayons d’Action, la Petite Rennes, Roazhon Mobility, la présence du bus Maison du Vélo Mobile (information et animation « dans la peau d’un conducteur de bus » avec Keolis Rennes Métropole) et bien d’autres,
- Piste d’éducation routière et son parcours ludique pour les enfants avec les moniteurs de Roazhon Mobility,
- Vente de vélos enfants d’occasion révisés par la Petite Rennes,
- Salon des exposants du vélo-cargo, dans le cadre du Cargo Bike Festival, et sa zone de test (encadrée par Roazhon Mobility),
- Bourse aux vélos spéciale vélos-cargo.
Rendez-vous à 14h30 pour préparer le grand départ de la parade à vélo dans le centre-ville de Rennes qui se terminera avec avec DJ set (organisée avec Rayons d’Action et Techno-vélo).
Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
La Ville de Rennes, Rennes Métropole et ses partenaires associatifs vous invitent à fêter les mobilités douces le temps d’un week-end. Venez découvrir et tester de nouvelles manières de se déplacer d… Conférence rencontre
Ville de Rennes
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