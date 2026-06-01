La fête du vélo et de la marche, Esplanade Charles de Gaulle, Rennes

La fête du vélo et de la marche Dimanche 7 juin, 10h00 Esplanade Charles de Gaulle Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La Ville de Rennes, Rennes Métropole et ses partenaires associatifs vous invitent à fêter les mobilités douces le temps d’un week-end.

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, venez découvrir et tester de nouvelles manières de se déplacer dans la métropole, à pied, à vélo, ou encore en vélo cargo, avec, cette année, la participation du Cargo Bike Festival.

Sensibilisation, balades guidées, informations, fabrication, tests, vente de vélos d’occasion enfants, bourse aux vélos cargo…

Il y en aura pour tous les goûts !

Au programme :

Stands d’information et d’animations : avec Rennes Métropole, la FFRandonnée, Rayons d’Action, la Petite Rennes, Roazhon Mobility, la présence du bus Maison du Vélo Mobile (information et animation « dans la peau d’un conducteur de bus » avec Keolis Rennes Métropole) et bien d’autres,

Piste d’éducation routière et son parcours ludique pour les enfants avec les moniteurs de Roazhon Mobility,

Vente de vélos enfants d’occasion révisés par la Petite Rennes,

Salon des exposants du vélo-cargo, dans le cadre du Cargo Bike Festival, et sa zone de test (encadrée par Roazhon Mobility),

Bourse aux vélos spéciale vélos-cargo.

Rendez-vous à 14h30 pour préparer le grand départ de la parade à vélo dans le centre-ville de Rennes qui se terminera avec avec DJ set (organisée avec Rayons d’Action et Techno-vélo).

Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

La Ville de Rennes, Rennes Métropole et ses partenaires associatifs vous invitent à fêter les mobilités douces le temps d’un week-end. Venez découvrir et tester de nouvelles manières de se déplacer d… Conférence rencontre

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