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LA FÊTE DU VILLAGE AVEC 6TO6 Espira-de-l’Agly

samedi 15 août 2026 · Espira-de-l'Agly

LA FÊTE DU VILLAGE AVEC 6TO6 Espira-de-l’Agly

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:45:00
Adresse
Espace Jean Teulière
Ville
66600 Espira-de-l'Agly
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Espira-de-l’Agly

LA FÊTE DU VILLAGE AVEC 6TO6

Espace Jean Teulière Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:45:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

10h45 Place de l’Eglise, 16h Allée Teulière, 19h place de la Mairie…
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Espace Jean Teulière Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53 

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English :

10:45 a.m. Place de l’Eglise, 4:00 p.m. Allée Teulière, 7:00 p.m. Place de la Mairie…

L’événement LA FÊTE DU VILLAGE AVEC 6TO6 Espira-de-l’Agly a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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