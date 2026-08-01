LA FÊTE DU VILLAGE AVEC 6TO6 Espira-de-l’Agly
samedi 15 août 2026 · Espira-de-l'Agly
Informations pratiques
Espira-de-l’Agly
LA FÊTE DU VILLAGE AVEC 6TO6
Espace Jean Teulière Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:45:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
10h45 Place de l’Eglise, 16h Allée Teulière, 19h place de la Mairie…
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Espace Jean Teulière Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53
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English :
10:45 a.m. Place de l’Eglise, 4:00 p.m. Allée Teulière, 7:00 p.m. Place de la Mairie…
L’événement LA FÊTE DU VILLAGE AVEC 6TO6 Espira-de-l’Agly a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME