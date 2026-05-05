La Fête du Vin Bio – Métropole de Toulouse, Métropole de Toulouse – Établissements partenaires, Toulouse

La Fête du Vin Bio – Métropole de Toulouse 23 mai – 6 juin Métropole de Toulouse – Établissements partenaires Haute-Garonne

Modalités de participation aux animations fixées par les établissements et domaines, à consulter directement sur le site Internet www.lafeteduvinbio.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Partez pour un vitinéraire à la découverte des vins bio dans les restaurants, bars à vins, cavistes et magasins bio partenaires de l’évènement à travers des animations variées !

Rencontres vigneronnes, soirées à thème et afterworks, ateliers et jeux, offres spéciales, tarifs préférentiels, accords mets et vins bio, … Il y en a pour tous les goûts !

Liste des établissements partenaires : https://www.lafeteduvinbio.com/liste-des-etablissements

Programme complet : https://www.lafeteduvinbio.com/au-programme?session_types=69e72a710f8508d7ff02be8f

Métropole de Toulouse – Établissements partenaires Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lafeteduvinbio.com/index »}, {« type »: « email », « value »: « lafeteduvinbio@sudvinbio.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 99 06 08 41 »}] [{« link »: « https://www.lafeteduvinbio.com/liste-des-etablissements »}, {« link »: « https://www.lafeteduvinbio.com/au-programme?session_types=69e72a710f8508d7ff02be8f »}]

Les établissements de Toulouse vous ouvrent leurs portes pour fêter les vins bio ! Toulouse Vins bio

Fête du Vin Bio 2026 à Toulouse – SudVinBio