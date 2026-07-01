La Fête Nationale Dansante Montrol-Sénard
lundi 13 juillet 2026 · Montrol-Sénard
Informations pratiques
Montrol-Sénard
La Fête Nationale Dansante
Place de l’Église Montrol-Sénard Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Retrouvons nous autour de Elvis and The Presley pour une soirée de danses et de gaieté. Ambiance remplie de bonne humeur et de joie sur la place de l’Église avec son magnifique coucher de soleil. Estivants et aussi locaux, venons a cette soirée partager un moment léger. Présence de Food-Trucks (salé et sucré) et d’une buvette dès 18h. .
Place de l’Église Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 01 82 87 tible.eric@sfr.fr
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English : La Fête Nationale Dansante
L’événement La Fête Nationale Dansante Montrol-Sénard a été mis à jour le 2026-06-30 par Terres de Limousin
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