Informations pratiques

Montrol-Sénard

La Fête Nationale Dansante

Place de l’Église Montrol-Sénard Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Retrouvons nous autour de Elvis and The Presley pour une soirée de danses et de gaieté. Ambiance remplie de bonne humeur et de joie sur la place de l’Église avec son magnifique coucher de soleil. Estivants et aussi locaux, venons a cette soirée partager un moment léger. Présence de Food-Trucks (salé et sucré) et d’une buvette dès 18h. .

Place de l’Église Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 01 82 87 tible.eric@sfr.fr

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English : La Fête Nationale Dansante

L’événement La Fête Nationale Dansante Montrol-Sénard a été mis à jour le 2026-06-30 par Terres de Limousin