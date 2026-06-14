La fleur au fusil association Alticampus – Jardin du château Autichamp mardi 28 juillet 2026.

Autichamp

La fleur au fusil association Alticampus –

Jardin du château 30 Impasse du Château Autichamp Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Lionel Cecilio, auteur et interprète est seul en scène pour nous raconter la révolution des Œillets au Portugal.

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Jardin du château 30 Impasse du Château Autichamp 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 64 29 84 alticampus@yahoo.fr

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English :

Lionel Cecilio, an author and performer, takes the stage alone to recount the Carnation Revolution in Portugal.

L’événement La fleur au fusil association Alticampus – Autichamp a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme