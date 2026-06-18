SWING CANNELLE -Association Alticampus- Jardin du château Autichamp

Autichamp

SWING CANNELLE -Association Alticampus-

Jardin du château 30 Impasse du Château Autichamp Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Entre Jazz manouche et musiques latines

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Jardin du château 30 Impasse du Château Autichamp 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 64 29 84 alticampus@yahoo.fr

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English :

Between Gypsy jazz and Latin music

L’événement SWING CANNELLE -Association Alticampus- Autichamp a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme