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SWING CANNELLE -Association Alticampus- Jardin du château Autichamp

SWING CANNELLE -Association Alticampus- Jardin du château Autichamp mercredi 12 août 2026.

Lieu : Jardin du château

Adresse : 30 Impasse du Château

Ville : 26400 Autichamp

Département : Drôme

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 15 15 15

Autichamp

SWING CANNELLE -Association Alticampus-

Jardin du château 30 Impasse du Château Autichamp Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Entre Jazz manouche et musiques latines
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Jardin du château 30 Impasse du Château Autichamp 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 64 29 84  alticampus@yahoo.fr

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English :

Between Gypsy jazz and Latin music

L’événement SWING CANNELLE -Association Alticampus- Autichamp a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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