SWING CANNELLE -Association Alticampus- Jardin du château Autichamp
SWING CANNELLE -Association Alticampus- Jardin du château Autichamp mercredi 12 août 2026.
Autichamp
SWING CANNELLE -Association Alticampus-
Jardin du château 30 Impasse du Château Autichamp Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Entre Jazz manouche et musiques latines
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Jardin du château 30 Impasse du Château Autichamp 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 64 29 84 alticampus@yahoo.fr
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English :
Between Gypsy jazz and Latin music
L’événement SWING CANNELLE -Association Alticampus- Autichamp a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme