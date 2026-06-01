Saint-Florent-sur-Cher

La Florentaise

Place de la République Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Florentaise réunit petits et grands à Saint-Florent-sur-Cher pour une journée sportive, festive et solidaire contre le cancer.

La Florentaise revient pour sa 6e édition le 27 juin 2026, de 14h à 22h, au parc de la mairie de Saint-Florent-sur-Cher. Soutenue par la Ligue contre le cancer, cette journée solidaire propose une course d’une heure, des animations sportives accessibles à tous, des stands de sensibilisation et d’information, ainsi qu’une buvette et restauration sur place. Les enfants auront aussi leur temps fort avec la nouveauté Floren’Kids échauffement à 14h15, course de 30 minutes à 14h30, goûter offert et médaille pour chaque participant. Château gonflable, tyrolienne et concert du groupe JACE de 20h à 22h viendront compléter cette journée conviviale et engagée.

L’accès au site est gratuit ; seule la participation à la course est payante, sur inscription. .

Place de la République Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 50 61 56

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English :

La Florentaise brings together people of all ages in Saint-Florent-sur-Cher for a day of sports, celebration, and solidarity in the fight against cancer.

L’événement La Florentaise Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BOURGES