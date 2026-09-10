La foire aux questions sur l’habitat participatif, La Maison de l’Habitant, Nantes

Informations pratiques

La foire aux questions sur l’habitat participatif Mercredi 9 décembre, 18h30 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T18:30:00+01:00 – 2026-12-09T20:30:00+01:00

Fin : 2026-12-09T18:30:00+01:00 – 2026-12-09T20:30:00+01:00

Sous la forme d’une grande foire aux questions, cette rencontre s’adresse autant aux personnes qui découvrent le sujet qu’à celles qui souhaitent échanger et affiner leur réflexion, avant peut-être, de se lancer dans l’aventure !

Rencontre animée par l’association L’Echo-Habitants

Gratuit sur inscription

La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 30 15 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/SLt »}] [{« link »: « https://lechohabitants.net/ »}, {« link »: « https://ypl.me/SLt »}]

Cette foire aux questions s’adresse aux personnes qui découvrent le sujet et aussi à celles qui souhaitent échanger, avant peut-être, de se lancer dans l’aventure de habitat participatif ! maisondelhabitant