La Folie Bragarde Edition 2 Saint-Dizier

Tout public

Après une première édition de folie, on remet ça… plus intense, plus festive, plus inoubliable !

Samedi 7 février 2026

Parking Rocha, Saint-Dizier

⏰ 18h00 02h00

Au programme

– DJ Set by Deejay B.Y

– Saxo, drummer & performers en live

– Tempête de neige, show light & effets spéciaux

– Braseros, planches, bruschettas & boissons (vins, champagnes, bières…)

– Dress code ski après-ski (optionnel)

Tarifs

– Entrée simple 8€

Un pack VIP et du merch sont aussi disponibles sur le site !

⚠️ Ouverture de la billetterie le 15 décembre 2025 sur www.foliebragarde.fr

Viens vivre la soirée après-ski la plus folle de l’hiver, sans quitter la région ! .

Rocha Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

