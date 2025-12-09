La Folie Bragarde Edition 2 Saint-Dizier
La Folie Bragarde Edition 2 Saint-Dizier samedi 7 février 2026.
La Folie Bragarde Edition 2
Rocha Saint-Dizier Haute-Marne
Après une première édition de folie, on remet ça… plus intense, plus festive, plus inoubliable !
Samedi 7 février 2026
Parking Rocha, Saint-Dizier
⏰ 18h00 02h00
Au programme
– DJ Set by Deejay B.Y
– Saxo, drummer & performers en live
– Tempête de neige, show light & effets spéciaux
– Braseros, planches, bruschettas & boissons (vins, champagnes, bières…)
– Dress code ski après-ski (optionnel)
Tarifs
– Entrée simple 8€
Un pack VIP et du merch sont aussi disponibles sur le site !
⚠️ Ouverture de la billetterie le 15 décembre 2025 sur www.foliebragarde.fr
Viens vivre la soirée après-ski la plus folle de l’hiver, sans quitter la région ! .
