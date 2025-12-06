La folle journée du chapelier !, Atelier-Musée du Chapeau, Chazelles-sur-Lyon

La folle journée du chapelier ! Samedi 23 mai, 14h30, 20h30 Atelier-Musée du Chapeau Loire

Certains animations seront gratuites et en accès libre; d’autres seront payantes et sur réservation (tarifs modérés, entre 1 € et 5 € / personne). Plus de détails sur notre site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Venez profiter d’une folle journée dans l’univers d’Alice au pays des merveilles !

Au programme, de 14h30 à 20h, de nombreuses activités seront proposées, en plus des visites habituelles du musée.

A 20h30, vous pourrez assister à la projection du film « Alice au pays des merveilles » de Tim Burton dans l’auditorium.

Cette journée est organisée en partenariat avec la Médiathèque, le centre socioculturel L’Equipage, le centre de loisirs et la MJC de Chazelles-sur-Lyon, ainsi qu’avec le cinéma itinérant des Monts du Lyonnais.

Retrouvez le programme détaillé de la journée sur notre site internet :

https://www.ateliermuseeduchapeau.com/actualites/la-folle-journee-du-chapelier/

Atelier-Musée du Chapeau 31 Rue Martouret, 42140 Chazelles-sur-Lyon, France Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477942329 https://www.ateliermuseeduchapeau.com [{« link »: « https://www.ateliermuseeduchapeau.com/actualites/la-folle-journee-du-chapelier/ »}] L’Atelier-Musée du Chapeau vous accueille sur le site de La Chapellerie.

Venez découvrir le dernier témoin de l’activité chapelière de Chazelles-sur-Lyon, restauré dans l’esprit de l’usine. Dans les années 1930, cette petite ville comptait 28 usines et 2 500 ouvriers. Lieu unique de conservation et de transmission d’un artisanat d’art d’exception, l’Atelier-Musée est tourné vers la création contemporaine.

Partie technique : Toutes les visites sont guidées dans la partie technique, avec machines en fonctionnement et démonstration de mise en forme du chapeau. Les métiers associés (formier, paille, modiste, doreur) présentent les différents aspects du monde chapelier.

Galerie Mode : 400 couvre-chefs du Moyen-Âge aux créations des modistes et grands couturiers : Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne… Le musée conserve une collection unique de 4 000 chapeaux.

Atelier de production : Deux personnes continuent de fabriquer des chapeaux. En voiture : – Autoroute A6 (sortie Valvert) – Autoroute A71 et A89 (sortie Montbrison – Montrond-les-Bains) – Autoroute A7 : sortie Vienne, suivre Saint-Etienne, puis A72 Clermont-Ferrand, sortie 9 Saint-Galmier, Veauche. En train : A Lyon : gare de Lyon Perrache ou gare de Part-Dieu, rejoindre la gare routière Gorge de Loup par métro, puis bus « ligne express 2Ex », direction Chazelles-sur-Lyon. En bus : – Depuis Saint-Étienne Ligne C1. – Depuis Lyon Ligne 2Ex.

Venez profiter d’une folle journée dans l’univers d’Alice au pays des merveilles !

© Léina Ducroix