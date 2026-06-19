La Fontaine des arts Exposition d’artisanat d’art Fort Vauban Fouras
La Fontaine des arts Exposition d’artisanat d’art Fort Vauban Fouras lundi 22 juin 2026.
Fouras
La Fontaine des arts Exposition d’artisanat d’art
Fort Vauban Casemate centrale Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Venez retrouver les artisans d’Art La Fontaine des Arts dans la casemate centrale du Fort Vauban de Fouras.
.
Fort Vauban Casemate centrale Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@le-tresor-de-clementine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Fontaine des arts: Arts and Crafts Exhibition
Come and meet the artists from ‘La Fontaine des Arts’ in the central casemate of Fort Vauban in Fouras.
L’événement La Fontaine des arts Exposition d’artisanat d’art Fouras a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Fouras (Charente-Maritime)
- Cérémonie Présentation au drapeau Hors les Murs esplanade de la Légion d’Honneur Fouras 19 juin 2026
- Bal du Coeur de ville place Charles Lenoir Fouras 19 juin 2026
- Concert Hommage à Paco Ibañez, chants espagnols et guitare Flamenca Eglise Saint-Gaudence Fouras 28 juin 2026
- Exposition Les plaisirs et les jours, Fouras 1900 Fouras 1 juillet 2026
- Visite guidée d’une cabane ostréicole suivie d’une degustation Fouras 2 juillet 2026