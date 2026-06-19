La Fontaine des arts Exposition d’artisanat d’art Fort Vauban Fouras lundi 22 juin 2026.

Fouras

La Fontaine des arts Exposition d’artisanat d’art

Fort Vauban Casemate centrale Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Venez retrouver les artisans d’Art La Fontaine des Arts dans la casemate centrale du Fort Vauban de Fouras.

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Fort Vauban Casemate centrale Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@le-tresor-de-clementine.fr

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English : La Fontaine des arts: Arts and Crafts Exhibition

Come and meet the artists from ‘La Fontaine des Arts’ in the central casemate of Fort Vauban in Fouras.

L’événement La Fontaine des arts Exposition d’artisanat d’art Fouras a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan