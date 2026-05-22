LA FORET DE BUZET DANS TOUS SES ETATS Paulhac

Paulhac

LA FORET DE BUZET DANS TOUS SES ETATS

FORET DE BUZET Paulhac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Ce grand événement nature à la Forêt de Buzet sera dédié à la biodiversité, aux pratiques sportives, à la gestion forestière et à la prévention des risques.

Pendant 3 jours, la forêt deviendra un véritable terrain d’expériences et de rencontres.

Animations nature découverte des mares, des insectes, des oiseaux, de la biodiversité forestière avec les animatrices et les animateurs de la Maison de la biodiversité.

Balades et temps pédagogiques avec l’Office National des Forêts (ONF) et les acteurs de l’environnement.

Sensibilisation aux feux de forêt et démonstrations avec les sapeurs-pompiers.

Activités sportives randonnée, trail, VTT, parcours famille.

Grimpe d’arbres, ateliers, expositions et jeux pour les petits et les grands.

De nombreux partenaires seront présents (ONF, SDIS31, Fédération Départementale de la Chasse de la Haute-Garonne, associations naturalistes, Haute-Garonne Environnement), pour accueillir les visiteurs au cœur de la forêt durant ces 3 jours.

Possibilité de navette de bus gratuite depuis l’Hôtel du Département jusqu’à la forêt

Aller Départ 9h15 depuis l’Hôtel du Département à Arrivée 10h00 Parking Nord (descente possible au Parking Sud à 9h50)

Retour Départ 12h15 depuis le Parking Nord (montée possible à 12h30 au Parking Sud) à Arrivée à l’Hôtel du Département vers 13h00

Aller Départ 13h30 depuis l’Hôtel du Département à Arrivée 14h15 Parking Nord (descente possible au Parking Sud à 14h05)

Retour Départ 17h45 depuis le Parking Nord (montée possible à 18h00 au Parking Sud) à Arrivée à l’Hôtel du Département vers 18h30

Navette par 3 Escargolines (accessible PMR) tractée par des ânes des Pyrénées entre les parkings nord et sud samedi et dimanche de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h en continu. .

FORET DE BUZET Paulhac 31380 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This major nature event at the Forêt de Buzet will be dedicated to biodiversity, sporting activities, forest management and risk prevention.

For 3 days, the forest will be a veritable playground of experiences and encounters.

L’événement LA FORET DE BUZET DANS TOUS SES ETATS Paulhac a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE