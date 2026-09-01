La forêt de Lyons dans la tourmente de ce début de 3ème millénaire Randonnée de 5km Lyons-la-Forêt
dimanche 13 septembre 2026 · Lyons-la-Forêt
Informations pratiques
Lyons-la-Forêt
La forêt de Lyons dans la tourmente de ce début de 3ème millénaire Randonnée de 5km
Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Randonnée Conférence La forêt de Lyons dans la tourmente de ce début de 3ème millénaire
La forêt de Lyons est au coeur de notre patrimoine, mais elle est surtout confrontée aujourd’hui à de nombreux défis. Les amis de Lyons vous propose une sortie en forêt avec Emmanuel Boivin, responsable territorial à l’ONF, autour d’un sujet particulièrement actuel.
Emmanuel Boivin abordera, avec des exemples concrets sur le terrain, les principaux faits marquant de la vie et de la gestion de la forêt domaniale de Lyons depuis 2000, plus exactement entre le 26 décembre 1999 et le 25 juin 2026. Une occasion de mieux comprendre les transformations que connait notre forêt, les menaces auxquelles elle doit faire face et les enjeux de son avenir.
Attention, places limitées, réservation indispensable.
Le lieu sera indiqué après la réservation.
Informations pratiques
Distance 5 km
Départ 9 h 30
Matériel à prévoir Chaussures de marche et eau .
Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie
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English : La forêt de Lyons dans la tourmente de ce début de 3ème millénaire Randonnée de 5km
L’événement La forêt de Lyons dans la tourmente de ce début de 3ème millénaire Randonnée de 5km Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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