La forêt du temps Maison de l’Estuaire Plourivo

Plourivo

La forêt du temps

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-07-31 16:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Remontez le temps en parcourant la forêt de Penhoat-Lancerf ! Une marche de 4,6 km pour un récit des 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre et du vivant. Chaque mètre parcouru représentant un million d’années ! À partir de 12 ans .

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement La forêt du temps Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol