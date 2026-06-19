La forêt du temps Maison de l’Estuaire Plourivo
La forêt du temps Maison de l’Estuaire Plourivo vendredi 31 juillet 2026.
Plourivo
La forêt du temps
Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 16:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Remontez le temps en parcourant la forêt de Penhoat-Lancerf ! Une marche de 4,6 km pour un récit des 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre et du vivant. Chaque mètre parcouru représentant un million d’années ! À partir de 12 ans .
Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement La forêt du temps Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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