Informations pratiques

Arès

La forêt en tous sens

Port Ostréicole Chemin des Lapins Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:30:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-28

Découverte de la foret et de ses habitants par l’éveil sensoriel.

Pour les enfants de 3 à 7 ans Payant.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu chemin des Lapins (port ostréicole). .

Port Ostréicole Chemin des Lapins Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La forêt en tous sens

L’événement La forêt en tous sens Arès a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Arès