La forêt en tous sens Port Ostréicole Arès
vendredi 21 août 2026 · Port Ostréicole · Arès
Informations pratiques
Arès
La forêt en tous sens
Port Ostréicole Chemin des Lapins Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:30:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28
Découverte de la foret et de ses habitants par l’éveil sensoriel.
Pour les enfants de 3 à 7 ans Payant.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu chemin des Lapins (port ostréicole). .
Port Ostréicole Chemin des Lapins Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La forêt en tous sens
L’événement La forêt en tous sens Arès a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Arès
À voir aussi à Arès (Gironde)
- Fête de l’huître Arès 13 août 2026
- Fête de l’huître d’Arès, Arès (33740), Arès 13 août 2026
- Les pieds dans l’eau à marée haute Arès 14 août 2026
- Brocante Arès 15 août 2026
- Séance signature par Mr Simat Arès 16 août 2026