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La forêt en tous sens Port Ostréicole Arès

vendredi 21 août 2026 · Port Ostréicole · Arès

La forêt en tous sens Port Ostréicole Arès

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Port Ostréicole
Adresse
Chemin des Lapins
Ville
33740 Arès
Département
Gironde
Tarif

Arès

La forêt en tous sens

Port Ostréicole Chemin des Lapins Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:30:00
fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28

Découverte de la foret et de ses habitants par l’éveil sensoriel.

Pour les enfants de 3 à 7 ans Payant.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu chemin des Lapins (port ostréicole).   .

Port Ostréicole Chemin des Lapins Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07  info@ares-tourisme.com

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English : La forêt en tous sens

L’événement La forêt en tous sens Arès a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Arès

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