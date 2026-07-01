La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Rillieux-La-Pape, Grande Loge Nationale Française, Rillieux-la-Pape

Informations pratiques

La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Rillieux-La-Pape Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Grande Loge Nationale Française Métropole de Lyon

Cette journée est ouverte à toutes et tous et est gratuit;

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Grande Loge Nationale Française ouvre ses portes et son musée pour une visite

Inscription pour chaque plage horaire : jedpglnf2026@gmail.com

Grande Loge Nationale Française 140 Avenue de l’Industrie 69140 Rillieux-La-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Mercières Victor Hugo Loup Pendu Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0662986012 http://www.glnf.com https://www.facebook.com/GLNF.officiel;https://x.com/GLNFofficial;https://www.instagram.com/glnfofficiel/?hl=fr;https://www.linkedin.com/company/grandelogenationalefran%C3%A7aise/;https://www.youtube.com/c/GLNFchannel [{« link »: « mailto:jedpglnf2026@gmail.com »}] Bus C2

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La GLNF ouvre ses portes et son musée

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