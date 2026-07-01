Visites commentées du SEIZE, Le Seize, Rillieux-la-Pape

Informations pratiques

Visites commentées du SEIZE Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Le Seize Métropole de Lyon

Limité au groupe de 12 personnes pour chaque visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir le nouveau lieu d’exposition immersif, mis en place par le Street Art Rillieux. L’artiste Veks Van Hillik invite des artistes de la scène nationale et belge du street art et du lowbrow à créer avec lui un cabinet de curiosité artistique dans les sous-sol d’un immeuble de Rillieux-la-Pape. Chaque artiste a interprété à sa manière le cabinet de curiosité par le biais de diverses techniques : installations, sculptures, peintures…

Le Seize 16 avenue du Mont-Blanc 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Europe Mont-Blanc Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.streetartrillieux.com/le-seize/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.streetartrillieux.com/le-seize/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@streetartrillieux.com »}] Lieu d’exposition immersif, mis en place par le Street Art Rillieux. transports à proximité, présence de parkings,

Venez découvrir le nouveau lieu d’exposition immersif, mis en place par le Street Art Rillieux. L’artiste Veks Van Hillik invite des artistes de la scène nationale et belge du street art et du à avec…

©ANDREA BERLEZE