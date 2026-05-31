Parcours pédagogique sur le traitement et la valorisation énergétique des déchets, Unité de Traitement et Valorisation Energétique de Rillieux-la-Pape, Rillieux-la-Pape

Parcours pédagogique sur le traitement et la valorisation énergétique des déchets Samedi 19 septembre, 13h30 Unité de Traitement et Valorisation Energétique de Rillieux-la-Pape Métropole de Lyon

Limité à 30 personnes. Point de rendez-vous à l’entrée du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

La Métropole propose un parcours pédagogique à l’Unité de Traitement et de Valorisation Énergétique des déchets (UTVE) située à Rillieux-la-Pape. L’objectif est de mieux comprendre le cycle de vie des déchets, et son intégration dans une économie circulaire. Au travers de visites guidées, gratuites, sur inscription, et organisées tout au long de l’année, les visiteurs se plongent dans ce parcours immersif d’une durée de 2 heures, pour découvrir, de manière ludique et pédagogique, les différents modes de traitement des déchets et la façon dont la Métropole s’emploie à leur valorisation. Ce parcours permet également d’appréhender le fonctionnement global du site industriel, grâce à un espace pédagogique dédié et une visite de la salle de commande. Celle-ci constitue l’un des points d’orgue de la visite et fait prendre conscience du volume de déchets que nous produisons ainsi que de la dimension hautement technologique de l’installation de valorisation énergétique. Le parcours est aussi agrémenté de différents jeux interactifs, portant sur la valorisation des déchets ou permettant de tester ses connaissances acquises au cours de la visite. Il donne enfin l’occasion de découvrir, via des films pédagogiques, ce qu’est l’économie circulaire, ou de suivre le cycle de vie du déchet, depuis sa production jusqu’à sa valorisation.

Le saviez-vous ? Les UTVE de la Métropole de Lyon sont des outils industriels participant à la réduction de l’empreinte carbone du territoire. La Métropole dispose de 2 Unités de Traitement et de Valorisation Énergétique des déchets (l’une est située à Gerland et l’autre à Rillieux-la-Pape). À elles deux, plus de 400 000 tonnes de déchets sont ainsi traitées et valorisées chaque année. Les équipements permettent de capter de l’énergie issue du traitement de ces déchets, laquelle est ensuite redistribuée sous forme d’énergie. Ainsi, chaque année, les deux usines permettent de fournir de l’électricité pour 24 000 foyers et du chauffage pour 40 000 logements. L’Unité de Rillieux-la-Pape vient d’être modernisée. Désormais, elle met à disposition du réseau de chauffage urbain 30% de chaleur supplémentaire en traitant la même quantité de déchets, réduisant ainsi encore davantage l’empreinte carbone du territoire.

Unité de Traitement et Valorisation Energétique de Rillieux-la-Pape 2870 Avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape Rillieux-la-Pape 69140 Europe Mont-Blanc Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.portesouvertes.suez.fr/site/unite-de-traitement-et-de-valorisation-energetique-utve-de-lyon-nord-rillieux-la-pape-69/ »}]

La Métropole propose un parcours pédagogique à l’Unité de Traitement et de Valorisation Énergétique des déchets (UTVE) située à Rillieux-la-Pape. L’objectif est de mieux comprendre le cycle de vie et…

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