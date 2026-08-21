La Fronde : récit de la bataille de Bléneau (7 avril 1652), Bibliothèque de Bléneau, Bléneau

Informations pratiques

La Fronde : récit de la bataille de Bléneau (7 avril 1652) Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque de Bléneau Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Conférence historique pour découvrir un épisode poyaudin méconnu de la Fronde. Avec une incursion dans les jeunes années de Louis XIV

Bibliothèque de Bléneau 3bis, avenue de Bourgogne 89220 Bléneau Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Conférence historique pour découvrir un épisode poyaudin méconnu de la Fronde. Avec une incursion dans les jeunes années de Louis XIV

© Commune de Bléneau