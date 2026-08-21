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La Fronde : récit de la bataille de Bléneau (7 avril 1652), Bibliothèque de Bléneau, Bléneau

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Bléneau · Bléneau

La Fronde : récit de la bataille de Bléneau (7 avril 1652), Bibliothèque de Bléneau, Bléneau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de Bléneau
Adresse
3bis, avenue de Bourgogne 89220 Bléneau
Ville
89220 Bléneau
Département
Yonne

La Fronde : récit de la bataille de Bléneau (7 avril 1652) Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque de Bléneau Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Conférence historique pour découvrir un épisode poyaudin méconnu de la Fronde. Avec une incursion dans les jeunes années de Louis XIV

Bibliothèque de Bléneau 3bis, avenue de Bourgogne 89220 Bléneau Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Conférence historique pour découvrir un épisode poyaudin méconnu de la Fronde. Avec une incursion dans les jeunes années de Louis XIV

© Commune de Bléneau

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