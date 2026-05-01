La funambule Place d’Armes Cuisery
La funambule Place d’Armes Cuisery samedi 30 mai 2026.
Cuisery
La funambule
Place d’Armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de la saison culturelle 2026 au Palace, la Municipalité vous propose le concert La Funambule. Réservations par mail ou téléphone.
Comme un fil que l’on tisse, un ruban que l’on déploie, les chansons de Barbara sont des bonbons que l’on savoure, des saveurs que l’on redécouvre. Les arrangements subtils de Jean-Marc Toillon donnent une saveur particulière à ces textes émouvants, intimes qui résonnent fort en chacune, chacun de nous.
Jocelyne Tournier Voix Jean-Marc Toillon Piano et arrangements. .
Place d’Armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 lepalace.cuisery@gmail.com
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English : La funambule
L’événement La funambule Cuisery a été mis à jour le 2026-05-08 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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