La Galiotte, un village lacustre unique en Île-de-France, Chalets Flottants, Carrières-sous-Poissy

Informations pratiques

La Galiotte, un village lacustre unique en Île-de-France 17 et 18 octobre Chalets Flottants Yvelines

Aucune limite de place, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Découvrez un ensemble architectural exceptionnel :

Une trentaine de chalets flottants, construits au fil des décennies pour vivre au plus près de l’eau et de la nature.

À travers une visite et des échanges avec les membres de l’association, découvrez l’histoire de ce village lacustre, son architecture légère,flottante et bas carbone, son évolution et sa relation singulière avec son environnement.

Une occasion également d’échanger sur la préservation de ce patrimoine vivant, naturel, paysager et architectural, et sur les réflexions engagées pour imaginer son avenir.

Chalets Flottants 1 chemin de la Galiotte 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 06 11 73 81 47 https://www.galiotte.net/ Construits dans les années 70 par des passionnés de pêche, ces chalets flottants offrent un paysage complétement atypique et remarquable

Beaucoup de photographes, peintres et promeneurs sont déjà venus découvrir ce lieu unique tout près de Paris, attirés par l’architecture originale de chacune de ces constructions complétement autonomes et écologiques En voiture : parking à l’extérieur du site

A Pied : Gare de Poissy à 500 m

Découvrez un ensemble architectural exceptionnel :

©association La Galiotte