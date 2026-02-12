LA GARONNE EXPOSE FAIT SON VIDE ATELIER Toulouse

LA GARONNE EXPOSE FAIT SON VIDE ATELIER

Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

2026-09-27

Que vous soyez curieux, collectionneur ou artiste, venez découvrir et chiner des œuvres et du matériel artistique en vente par les créateurs de la région !

Peintures, sculptures, photos, châssis, cadres et bien d’autres trésors ! De quoi nourrir votre créativité ou compléter votre collection. .

English :

Whether you’re curious, a collector or an artist, come and discover and bargain for works of art and art supplies on sale by local designers!

