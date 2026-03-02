LA GOUTTE D’EAU DE STÉPHANE THIDET CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse

LA GOUTTE D’EAU DE STÉPHANE THIDET

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 11:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre de la crue historique de la Garonne, la chapelle de La Grave convie Stéphane Thidet pour une installation in situ. L’artiste, connu pour ses œuvres faisant appel à la matérialité brute et naturelle de l’eau, oppose une vision poétique au récit de la catastrophe.

La Goutte d’eau invite à une expérience en autonomie, fondée sur le rythme et l’écoute. Toutes les 30 secondes, une goutte chute de près de 50 mètres dans un vaste bassin sombre. Le son, amplifié par la réverbération naturelle du lieu, envahit la nef avant de s’éteindre lentement. Sans parcours imposé, chacun compose sa propre durée de visite, entre attente, contemplation et immersion sensorielle face à une œuvre minimale à l’échelle monumentale. .

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the historic flooding of the Garonne, La Grave Chapel invites Stéphane Thidet to create an in situ installation. The artist, known for his work using the raw, natural materiality of water, brings a poetic vision to bear on the story of the catastrophe.

L’événement LA GOUTTE D’EAU DE STÉPHANE THIDET Toulouse a été mis à jour le 2026-03-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE