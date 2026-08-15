La Graffiti Compagnie présente Big Baz’art La Graffiti Compagnie Le Pouliguen
mardi 18 août 2026 · La Graffiti Compagnie · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
La Graffiti Compagnie présente Big Baz’art
La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
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Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans. .
La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr
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English :
L’événement La Graffiti Compagnie présente Big Baz’art Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44
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