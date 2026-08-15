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AGENDA · Le Pouliguen

La Graffiti Compagnie présente Big Baz’art La Graffiti Compagnie Le Pouliguen

mardi 18 août 2026 · La Graffiti Compagnie · Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
La Graffiti Compagnie
Adresse
27 rue du Général Leclerc
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Pouliguen

La Graffiti Compagnie présente Big Baz’art

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :
2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans.   .

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50  graffiticompagnie@orange.fr

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L’événement La Graffiti Compagnie présente Big Baz’art Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44

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