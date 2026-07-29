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AGENDA · Le Pouliguen

Portes ouvertes du Jardin Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore Le Pouliguen

dimanche 16 août 2026 · Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore · Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore
Adresse
6 allée de Bellevue
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Pouliguen

Portes ouvertes du Jardin

Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore 6 allée de Bellevue Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Animations diverses, ateliers, expos, jeux, tombola, buvette, petite restauration, ambiance musicale, ventes de légumes, graines et plantes.   .

Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore 6 allée de Bellevue Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 31 05  patrice.mancel@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes du Jardin Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

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