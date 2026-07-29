Portes ouvertes du Jardin Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore Le Pouliguen
dimanche 16 août 2026 · Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Portes ouvertes du Jardin
Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore 6 allée de Bellevue Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Animations diverses, ateliers, expos, jeux, tombola, buvette, petite restauration, ambiance musicale, ventes de légumes, graines et plantes. .
Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore 6 allée de Bellevue Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 31 05 patrice.mancel@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes du Jardin Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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