Portes ouvertes du Jardin Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore Le Pouliguen

dimanche 16 août 2026 · Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore · Le Pouliguen

Informations pratiques

Le Pouliguen

Portes ouvertes du Jardin

Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore 6 allée de Bellevue Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Animations diverses, ateliers, expos, jeux, tombola, buvette, petite restauration, ambiance musicale, ventes de légumes, graines et plantes. .

Jardin Partagé et Pédagogique de Cramphore 6 allée de Bellevue Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 31 05 patrice.mancel@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes du Jardin Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44