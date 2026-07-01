Concert Solar Project, rond point de la plage, Le Pouliguen

mercredi 29 juillet 2026 · rond point de la plage · Le Pouliguen

Informations pratiques

Concert Solar Project Mercredi 29 juillet, 21h00 rond point de la plage Loire-Atlantique

Adulte, Jeunesse, Famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T21:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T21:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

Venez écouter le concert « Solar Project », un soufle de chaleur humaine avec 6 musiciens aux influences multiples.

Venez écouter le concert « Solar Project », un soufle de chaleur humaine avec 6 musiciens aux influences multiples.

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Venez écouter le concert « Solar Project », un soufle de chaleur humaine avec 6 musiciens aux influences multiples. Culture Famille