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Concert Solar Project, rond point de la plage, Le Pouliguen

mercredi 29 juillet 2026 · rond point de la plage · Le Pouliguen

Concert Solar Project, rond point de la plage, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
rond point de la plage
Adresse
rond point de la plage, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Adulte, Jeunesse, Famille

Concert Solar Project Mercredi 29 juillet, 21h00 rond point de la plage Loire-Atlantique

Adulte, Jeunesse, Famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T21:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T21:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

Venez écouter le concert « Solar Project », un soufle de chaleur humaine avec 6 musiciens aux influences multiples.

Venez écouter le concert « Solar Project », un soufle de chaleur humaine avec 6 musiciens aux influences multiples.

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Venez écouter le concert « Solar Project », un soufle de chaleur humaine avec 6 musiciens aux influences multiples. Culture Famille

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