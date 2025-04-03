Séance lectures à Nau plage Plage du Nau Le Pouliguen
Séance lectures à Nau plage Plage du Nau Le Pouliguen mercredi 8 juillet 2026.
Le Pouliguen
Séance lectures à Nau plage
Plage du Nau Espace lecture Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Les pieds dans le sable, venez écouter Marion raconter des histoires.
Pour petits et grands ! .
Plage du Nau Espace lecture Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 31 38 bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr
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English :
L’événement Séance lectures à Nau plage Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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