Le Pouliguen

Beach Tour prévention des noyades

Plage du Nau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 12:30:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le Beach tour est un village itinérant de sensibilisation et de prévention aux risques liés à la pratique des activités aquatiques et nautiques.

Test d’aisance aquatique pour les enfants, initiation aux gestes de premiers secours, animations ludiques autour du sauvetage sportif et bien plus encore !

Il s’agit d’acquérir les bons gestes en cas de danger afin de lutter contre les risques liés aux baignades. .

Plage du Nau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

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English :

L’événement Beach Tour prévention des noyades Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44