Beach Tour prévention des noyades Le Pouliguen
Beach Tour prévention des noyades Le Pouliguen mercredi 29 juillet 2026.
Le Pouliguen
Beach Tour prévention des noyades
Plage du Nau Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 12:30:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Le Beach tour est un village itinérant de sensibilisation et de prévention aux risques liés à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
Test d’aisance aquatique pour les enfants, initiation aux gestes de premiers secours, animations ludiques autour du sauvetage sportif et bien plus encore !
Il s’agit d’acquérir les bons gestes en cas de danger afin de lutter contre les risques liés aux baignades. .
Plage du Nau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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English :
L’événement Beach Tour prévention des noyades Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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