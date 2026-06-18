La grande broderie bannières et tapisseries brodées Conférences Gildas Le Minor Armel Morgant Pont-l’Abbé
La grande broderie bannières et tapisseries brodées Conférences Gildas Le Minor Armel Morgant Pont-l’Abbé mercredi 22 juillet 2026.
Pont-l’Abbé
La grande broderie bannières et tapisseries brodées Conférences Gildas Le Minor Armel Morgant
Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Cette conférence à deux voix autour de l’art de la grande broderie, La Maison le Minor a renouvelé cet art en développant la broderie décorative, notamment sur des pièces exceptionnelles. Pour cela, elle entame la collaboration avec de grands artistes. Ce seront d’abord les réalisations de bannières. Puis viennent les panneaux brodés et, œuvres encore plus ambitieuses les tapisseries. Cette rencontre permettra également de mieux comprendre la place de la Maison Le Minor dans la valorisation des arts textiles et des traditions. .
Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40
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L’événement La grande broderie bannières et tapisseries brodées Conférences Gildas Le Minor Armel Morgant Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-18 par OT29
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