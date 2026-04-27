Saint-Jean-de-Luz

La grande course de trottinettes

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Pour les enfants de 5 à 10 ans

La première édition de la Grande Course de Trottinettes de St Jean de Luz, aura printemps 2026.

Cette course est réservée aux enfants des écoles élémentaires (CP, CE1, CE2, CM1, CM2). Elle est organisée par l’association Nire Laguna Thomas avec le support technique de l’agence Hondarra sur la place Ferdinand Foch devant le Bizipoz Hôtel de St Jean de Luz.

L’objectif est d’aider et de médiatiser la cause des enfants victimes de cancers.

Les bénéfices de l’événement seront reversées à une ou plusieurs associations qui œuvrent pour la

recherche contre le cancer pédiatrique.

La Grande Course de Trottinettes est entièrement gratuite pour les participants.

A partir de 9h30 Retrait des dossards, des capes

10h00 Cérémonie d’ouverture

10h10 Echauffement des enfants avec le trotti-haka

10h15 GRANDE PARADE

10h20 12h30 Courses qualificatives (CP, CE1, CE2. .

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 61 53 sport@saintjeandeluz.fr

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English : La grande course de trottinettes

L’événement La grande course de trottinettes Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque