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AGENDA · Angoulême

La grande dictée avenue des Maréchaux Angoulême

samedi 3 octobre 2026 · avenue des Maréchaux · Angoulême

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
avenue des Maréchaux
Adresse
Théâtre d'Angoulême
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

La grande dictée

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Venez participer à la 23ème édition de la Grande Dictée !
Au programme, la dictée bien-sûr mais de nombreuses surprises vous attendent également.
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avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 58  accueil.cosmopolite@gmail.com

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English :

Come join us for the 23rd edition of the Great Dictation!
On the agenda: the traditional dictation, of course, but plenty of surprises await you as well.

L’événement La grande dictée Angoulême a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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