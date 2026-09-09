La grande dictée avenue des Maréchaux Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

La grande dictée

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez participer à la 23ème édition de la Grande Dictée !

Au programme, la dictée bien-sûr mais de nombreuses surprises vous attendent également.

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avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 58 accueil.cosmopolite@gmail.com

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English :

Come join us for the 23rd edition of the Great Dictation!

On the agenda: the traditional dictation, of course, but plenty of surprises await you as well.

L’événement La grande dictée Angoulême a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême