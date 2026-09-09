La grande dictée avenue des Maréchaux Angoulême
samedi 3 octobre 2026 · avenue des Maréchaux · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
La grande dictée
avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez participer à la 23ème édition de la Grande Dictée !
Au programme, la dictée bien-sûr mais de nombreuses surprises vous attendent également.
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avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 58 accueil.cosmopolite@gmail.com
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English :
Come join us for the 23rd edition of the Great Dictation!
On the agenda: the traditional dictation, of course, but plenty of surprises await you as well.
L’événement La grande dictée Angoulême a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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