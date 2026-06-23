Château-Thierry

La Grande Dictée

14 Rue Jean de la Fontaine Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

À l’initiative du Conseil Municipal Jeunes, la Ville de Château-Thierry organise La Grande Dictée, un événement convivial et culturel pour rendre hommage à notre célèbre poète.

Avec 3 niveaux de difficulté, cet événement est adapté et ouvert à tous les passionnés de la langue française.

Inscrivez-vous en ligne !

Rendez-vous le mercredi 8 juillet à 14h30 à la Médiathèque Jean Macé.

À l’initiative du Conseil Municipal Jeunes, la Ville de Château-Thierry organise La Grande Dictée, un événement convivial et culturel pour rendre hommage à notre célèbre poète.

Avec 3 niveaux de difficulté, cet événement est adapté et ouvert à tous les passionnés de la langue française.

Inscrivez-vous en ligne !

Rendez-vous le mercredi 8 juillet à 14h30 à la Médiathèque Jean Macé. .

14 Rue Jean de la Fontaine Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 84 86 86

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English :

On the initiative of the Youth City Council, the City of Château-Thierry is organizing La Grande Dictée, a friendly and cultural event to pay tribute to our famous poet.

With three levels of difficulty, this event is tailored to and open to all enthusiasts of the French language.

Register online!

See you on Wednesday, July 8, at 2:30 p.m. at the Jean Macé Media Library.

L’événement La Grande Dictée Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-23 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne