Château-Thierry

La Kermesse des petits lecteurs

14 Rue Jean de la Fontaine Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Rejoignez-nous pour la Kermesse Poétique du Prix des P’tits Lecteurs le 1er juillet 2026 !

De 14h30 à 17h, dans la cour de la Médiathèque Jean Macé.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

Profitez de nombreux jeux et activités amusantes pour toute la famille avec les Petits champions de la lecture.

Nous aurons également l’honneur d’annoncer les résultats des votes en compagnie de notre invité spécial, Barroux.

Ne manquez pas cette après-midi de poésie et de divertissement !

Rejoignez-nous pour la Kermesse Poétique du Prix des P’tits Lecteurs le 1er juillet 2026 !

De 14h30 à 17h, dans la cour de la Médiathèque Jean Macé.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

Profitez de nombreux jeux et activités amusantes pour toute la famille avec les Petits champions de la lecture.

Nous aurons également l’honneur d’annoncer les résultats des votes en compagnie de notre invité spécial, Barroux.

Ne manquez pas cette après-midi de poésie et de divertissement ! .

14 Rue Jean de la Fontaine Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 84 86 86

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English :

Join us for the Prix des P’tits Lecteurs Poetry Festival on July 1, 2026!

From 2:30 p.m. to 5:00 p.m., in the courtyard of the Jean Macé Media Center.

This event is free and open to everyone.

Enjoy lots of fun games and activities for the whole family with the “Petits champions de la lecture.”

We’ll also have the honor of announcing the voting results alongside our special guest, Barroux.

Don’t miss this afternoon of poetry and entertainment!

L’événement La Kermesse des petits lecteurs Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-23 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne