C’EST COMME ÇA ! 2026 SOIRÉE DE PRÉSENTATION Château-Thierry

Château-Thierry

C’EST COMME ÇA ! 2026 SOIRÉE DE PRÉSENTATION

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-09-17

Dans 20 jours, on vous dévoile le programme de cette 20ème édition du festival C’est comme ça !

Du 17 septembre au 10 octobre 2026, le festival C’est comme ça ! fête ses 20 ans.

Venez découvrir 4 folles semaines de spectacles, expositions, films et ateliers lors de cette soirée de présentation en présence d’artistes et de l’équipe.

Des surprises, un pot ainsi qu’un barbecue vous attendent !

Gratuit sur réservations https://echangeur.org/agenda/soiree-de-presentation-cest-comme-ca?fbclid=IwY2xjawSUpXpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFtV21mVmpRcmdkQ09Xd090c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvf_gjH6NEf96L-PMKOZ3vYT9HEEvIFsSatdapmaRq29j-hVESeCDGHkhLll_aem_cZgPmyk0FZB4biqrE_sfuA

Dans 20 jours, on vous dévoile le programme de cette 20ème édition du festival C’est comme ça !

Du 17 septembre au 10 octobre 2026, le festival C’est comme ça ! fête ses 20 ans.

Venez découvrir 4 folles semaines de spectacles, expositions, films et ateliers lors de cette soirée de présentation en présence d’artistes et de l’équipe.

Des surprises, un pot ainsi qu’un barbecue vous attendent !

Gratuit sur réservations https://echangeur.org/agenda/soiree-de-presentation-cest-comme-ca?fbclid=IwY2xjawSUpXpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFtV21mVmpRcmdkQ09Xd090c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvf_gjH6NEf96L-PMKOZ3vYT9HEEvIFsSatdapmaRq29j-hVESeCDGHkhLll_aem_cZgPmyk0FZB4biqrE_sfuA .

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22

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English :

In 20 days, we’ll be unveiling the program for this 20th edition of the C’est comme ça! festival

From September 17 to October 10, 2026, the C’est comme ça! festival celebrates its 20th anniversary.

Come and discover 4 crazy weeks of shows, exhibitions, films and workshops during this presentation evening in the presence of artists and the team.

Surprises, drinks and a barbecue await you!

Free with reservation: https://echangeur.org/agenda/soiree-de-presentation-cest-comme-ca?fbclid=IwY2xjawSUpXpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFtV21mVmpRcmdkQ09Xd090c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvf_gjH6NEf96L-PMKOZ3vYT9HEEvIFsSatdapmaRq29j-hVESeCDGHkhLll_aem_cZgPmyk0FZB4biqrE_sfuA

L’événement C’EST COMME ÇA ! 2026 SOIRÉE DE PRÉSENTATION Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-09 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne