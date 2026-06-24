Piano Château & Co œuvre Concert du 15 Août Château-Thierry

Informations pratiques

Château-Thierry

Piano Château & Co œuvre Concert du 15 Août

Cours Renan Château-Thierry Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Grâce au soutien de la Ville de Château-Thierry et de mécènes, elle organise des événements variés et deux concerts gratuits.

La musique est encore plus belle lorsqu’elle est accessible à tous .

Faisant siens ces mots de Jean Wiener, l’association défend une musique vivante, partagée et ouverte à tous, avec une billetterie de concerts à 10 € et la gratuité pour les moins de 26 ans.

Le 15 août, jour férié souvent peu animé, elle donne rendez-vous au fossé sec du château à 17h pour un concert inédit dans un lieu à l’acoustique exceptionnelle.

Grâce au soutien de la Ville de Château-Thierry et de mécènes, elle organise des événements variés et deux concerts gratuits.

La musique est encore plus belle lorsqu’elle est accessible à tous .

Faisant siens ces mots de Jean Wiener, l’association défend une musique vivante, partagée et ouverte à tous, avec une billetterie de concerts à 10 € et la gratuité pour les moins de 26 ans.

Le 15 août, jour férié souvent peu animé, elle donne rendez-vous au fossé sec du château à 17h pour un concert inédit dans un lieu à l’acoustique exceptionnelle. .

Cours Renan Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 84 86 86

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English :

Thanks to the support of the City of Château-Thierry and its patrons, the association organizes a variety of events and two free concerts.

“Music is even more beautiful when it is accessible to everyone.”

Embracing these words by Jean Wiener, the association promotes music that is vibrant, shared, and open to everyone, with concert tickets priced at 10? and free admission for those under 26.

On August 15, a public holiday that is often rather quiet, the association invites you to the dry moat of the castle at 5 p.m. for a unique concert in a venue with exceptional acoustics.

L’événement Piano Château & Co œuvre Concert du 15 Août Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne