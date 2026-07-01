Visite du temple-mémorial américain de Château-Thierry, Temple-mémorial américain de Château-Thierry, Château-Thierry
samedi 19 septembre 2026 · Temple-mémorial américain de Château-Thierry · Château-Thierry
Informations pratiques
Visite du temple-mémorial américain de Château-Thierry 19 et 20 septembre Temple-mémorial américain de Château-Thierry Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Présentation du temple et visite commentée suivant demande des visiteurs ou visite libre;
Temple-mémorial américain de Château-Thierry 8 place de l’Hôtel de Ville 02400Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France 33 06 70 83 11 37 https://amistemplechateauthierry1.e-monsite.com Temple construit en 1924 par les américains en hommage aux soldats américains tombés en France au cours de la Première Guerre Mondiale. Parking proche33
Présentation du temple et visite commentée suivant demande des visiteurs ou visite libre;
B. Guttinger
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