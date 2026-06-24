Piano Château & Co présente Jazz New Orleans avec le Marais Rag Band Château-Thierry
samedi 15 août 2026 · Château-Thierry
Informations pratiques
Château-Thierry
Piano Château & Co présente Jazz New Orleans avec le Marais Rag Band
Cours Renan Château-Thierry Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Piano Château & Co vous invite à découvrir le Marais Rag Band pour un concert consacré au jazz traditionnel de La Nouvelle-Orléans.
Dans le cadre du fossé sec du château, les musiciens vous feront voyager à travers les sonorités festives et authentiques du jazz new-orléanais, héritier des grandes traditions musicales américaines.
Rendez-vous le samedi 15 août 2026 à 17h pour partager ce moment musical en plein air.
Concert gratuit dans la limite des places disponibles.
Informations complémentaires sur https://www.pianochateauandco.org
Piano Château & Co vous invite à découvrir le Marais Rag Band pour un concert consacré au jazz traditionnel de La Nouvelle-Orléans.
Dans le cadre du fossé sec du château, les musiciens vous feront voyager à travers les sonorités festives et authentiques du jazz new-orléanais, héritier des grandes traditions musicales américaines.
Rendez-vous le samedi 15 août 2026 à 17h pour partager ce moment musical en plein air.
Concert gratuit dans la limite des places disponibles.
Informations complémentaires sur https://www.pianochateauandco.org .
Cours Renan Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 84 86 86
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English :
Piano Château & Co invites you to discover the Marais Rag Band in a concert dedicated to traditional New Orleans jazz.
Set against the backdrop of the castle’s dry moat, the musicians will take you on a journey through the festive and authentic sounds of New Orleans jazz, a legacy of the great American musical traditions.
Join us on Saturday, August 15, 2026, at 5:00 p.m. to enjoy this outdoor musical experience.
Free concert, subject to availability.
For more information, visit: https://www.pianochateauandco.org
L’événement Piano Château & Co présente Jazz New Orleans avec le Marais Rag Band Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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