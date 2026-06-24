Piano Château & Co présente Jazz New Orleans avec le Marais Rag Band Château-Thierry

Informations pratiques

Château-Thierry

Piano Château & Co présente Jazz New Orleans avec le Marais Rag Band

Cours Renan Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Piano Château & Co vous invite à découvrir le Marais Rag Band pour un concert consacré au jazz traditionnel de La Nouvelle-Orléans.

Dans le cadre du fossé sec du château, les musiciens vous feront voyager à travers les sonorités festives et authentiques du jazz new-orléanais, héritier des grandes traditions musicales américaines.

Rendez-vous le samedi 15 août 2026 à 17h pour partager ce moment musical en plein air.

Concert gratuit dans la limite des places disponibles.

Informations complémentaires sur https://www.pianochateauandco.org

Piano Château & Co vous invite à découvrir le Marais Rag Band pour un concert consacré au jazz traditionnel de La Nouvelle-Orléans.

Dans le cadre du fossé sec du château, les musiciens vous feront voyager à travers les sonorités festives et authentiques du jazz new-orléanais, héritier des grandes traditions musicales américaines.

Rendez-vous le samedi 15 août 2026 à 17h pour partager ce moment musical en plein air.

Concert gratuit dans la limite des places disponibles.

Informations complémentaires sur https://www.pianochateauandco.org .

Cours Renan Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 84 86 86

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English :

Piano Château & Co invites you to discover the Marais Rag Band in a concert dedicated to traditional New Orleans jazz.

Set against the backdrop of the castle’s dry moat, the musicians will take you on a journey through the festive and authentic sounds of New Orleans jazz, a legacy of the great American musical traditions.

Join us on Saturday, August 15, 2026, at 5:00 p.m. to enjoy this outdoor musical experience.

Free concert, subject to availability.

For more information, visit: https://www.pianochateauandco.org

L’événement Piano Château & Co présente Jazz New Orleans avec le Marais Rag Band Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne