Visite guidée de l’église Saint Crépin et de son clocher, Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry, Château-Thierry

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint Crépin et de son clocher 19 et 20 septembre Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry Aisne

montée au clocher limitée à des groupes de 18 personnes en bonne santé non sujettes au vertige

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée, assurée par les bénévoles de l’Association, de l’église Saint Crépin de Château-Thierry avec montée au clocher

Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry 1, rue de la Madeleine 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

Visite guidée, assurée par les bénévoles de l’Association, de l’église Saint Crépin de Château-Thierry avec montée au clocher

©Philippe Boyer