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Visite guidée de l’église Saint Crépin et de son clocher, Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry, Château-Thierry

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry · Château-Thierry

Visite guidée de l’église Saint Crépin et de son clocher, Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry, Château-Thierry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry
Adresse
1, rue de la Madeleine 02400 Château-Thierry
Ville
02400 Château-Thierry
Département
Aisne
Tarif
montée au clocher limitée à des groupes de 18 personnes en bonne santé non sujettes au vertige

Visite guidée de l’église Saint Crépin et de son clocher 19 et 20 septembre Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry Aisne

montée au clocher limitée à des groupes de 18 personnes en bonne santé non sujettes au vertige

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée, assurée par les bénévoles de l’Association, de l’église Saint Crépin de Château-Thierry avec montée au clocher

Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry 1, rue de la Madeleine 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France
Visite guidée, assurée par les bénévoles de l’Association, de l’église Saint Crépin de Château-Thierry avec montée au clocher

©Philippe Boyer

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