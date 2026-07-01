Visite guidée de l’église Saint Crépin et de son clocher, Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry, Château-Thierry
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry · Château-Thierry
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint Crépin et de son clocher 19 et 20 septembre Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry Aisne
montée au clocher limitée à des groupes de 18 personnes en bonne santé non sujettes au vertige
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée, assurée par les bénévoles de l’Association, de l’église Saint Crépin de Château-Thierry avec montée au clocher
Eglise Saint Crépin 02400 Château-Thierry 1, rue de la Madeleine 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France
Visite guidée, assurée par les bénévoles de l’Association, de l’église Saint Crépin de Château-Thierry avec montée au clocher
©Philippe Boyer
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