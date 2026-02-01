La grande foire de Lons fête ses 5 ans Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier
La grande foire de Lons fête ses 5 ans Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier vendredi 27 mars 2026.
Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier Jura
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
2026-03-27
Plus de 130 exposants Habitat et déco, services, gastronomie, artisanat, mode beauté et bien-être, automobile, aménagement extérieur et une mini fête foraine. .
Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 27 45 amelie@my-production.fr
