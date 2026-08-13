La Grande Friperie Gilley
dimanche 27 septembre 2026 · Gilley
Informations pratiques
Gilley
La Grande Friperie
Salle Polyvalente Gilley Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
A partir de 7h.
Organisé par l’Association Noé, le combat de notre vie .
Vente de vêtements de seconde main Homme, femmes, enfants et bébé, ainsi que les accessoires (vêtements, bijoux, ceintures). Buvette et petite restauration.
Entrée libre pour les visiteurs. Inscription par téléphone auprès de Mme Dalliot pour les exposants avant le 1er septembre. .
Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 29 09 46 noenotrecombat@gmail.com
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English :
L’événement La Grande Friperie Gilley a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS