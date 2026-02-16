La Grande Lessive Issigeac
La Grande Lessive Issigeac jeudi 19 mars 2026.
La Grande Lessive
Sous la petit halle Issigeac Dordogne
L’association Les Couleurs de Pierre Belvès vous invite à participer à LA GRANDE LESSIVE® !
Ce rendez-vous est international. L’an dernier, 14 millions de personnes de 134 pays différents ont participé à l’événement et accroché leur “LINGE” !
L’association tendra des fils à linge, sur lesquels chacun pourra gratuitement venir y tendre son LINGE, ou venir le réaliser en direct grâce à notre atelier sur place.
MAIS DE QUEL LINGE S’AGIT-IL ? C’est…
… une création artistique (dessin, croquis, collage, peinture, photo-montage, poésie visuelle, etc…)
… une interprétation sur le thème “Le Jeu du Je-nous”
… sur une feuille ou un tissu, exclusivement de format A4 (21×29,7cm)
Alors laissez-vous porter par votre imagination, composer votre œuvre sur format A4. Toutes les techniques sont possibles ! .
Sous la petit halle Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : La Grande Lessive
