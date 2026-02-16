La Grande Lessive Issigeac

La Grande Lessive

Sous la petit halle Issigeac Dordogne

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

L’association Les Couleurs de Pierre Belvès vous invite à participer à LA GRANDE LESSIVE® !

Ce rendez-vous est international. L’an dernier, 14 millions de personnes de 134 pays différents ont participé à l’événement et accroché leur “LINGE” !

L’association tendra des fils à linge, sur lesquels chacun pourra gratuitement venir y tendre son LINGE, ou venir le réaliser en direct grâce à notre atelier sur place.

MAIS DE QUEL LINGE S’AGIT-IL ? C’est…

… une création artistique (dessin, croquis, collage, peinture, photo-montage, poésie visuelle, etc…)

… une interprétation sur le thème “Le Jeu du Je-nous”

… sur une feuille ou un tissu, exclusivement de format A4 (21×29,7cm)

Alors laissez-vous porter par votre imagination, composer votre œuvre sur format A4. Toutes les techniques sont possibles ! .

Sous la petit halle Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 45 99

